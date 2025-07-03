По делу этнической ОПГ в Екатеринбурге арестованы уже 8 человек

В Екатеринбурге по обвинению в причастности к убийствам прошлых лет арестованы еще два уроженца Азербайджана – Камал Гадимали оглы Сафаров и Азиз Абасов.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, оба заключены под стражу до 19 июля 2025 включительно.

Таким образом, число арестованных по этому уголовному делу достигло 8 человек. Ранее под стражу поместили Сафаровых Мазахира Мохбалы оглы, Акифа Мохбалы оглы, Аяза Мохбалы оглы, Бакира Мехди оглы, Ахлимана Гянджиева и Шахина Мамедали оглы.

1 июля в Ленинский суд поступила апелляция на арест Акифа Сафарова.

Все они – граждане России азербайджанского происхождения. По версии следствия, фигуранты причастны к убийству в 2001 году Пашаева Ю.Ф.о., который скончался от полученных колото-резаных ран; к покушению на убийство Ширинова Ф.Б.о. в 2010 году; к убийству в 2011 гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева И.Б.о., умершего от огнестрельного ранения.

По версии следствия, мотивом совершенных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе. Еще два фигуранта уголовного дела, также из семьи Сафаровых, скончались. Официальная причина смерти одного из них – сердечная недостаточность. Уголовное дело о екатеринбургских убийствах прошлых лет передано в центральный аппарат СКР.

1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двоих фигурантов дела – Гусейна и Зияддина Сафаровых. По ее версии, причиной смерти задержанных был не сердечный приступ, а посттравматический шок. Кроме того, в Баку были арестованы не менее 10 российских граждан, в том числе журналисты.

2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российским гражданам, которые находятся в Азербайджане или планируют поехать туда, следует учитывать текущую ситуацию в стране.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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