Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двоих фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью двоих фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге. По данным Генпрокуратуры, уголовное дело возбуждено по ряду статьей Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе «Умышленное убийство, совершенное группой лиц», «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом», «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Ведение предварительного расследования поручено следственному управлению Генпрокуратуры, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Адалят Гасанов заявил на пресс-конференции, что причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых, проходящих фигурантами по делу об убийствах в Екатеринбурге, стал тяжелый посттравматический шок в результате полученных травм.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области ранее сообщили, что правоохранительные органы 27 июня пресекли деятельность этнической группировки. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. По информации СК РФ, в рамках расследования дела были задержаны шесть граждан РФ. По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности. Причины смерти второго лица устанавливаются.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал необходимые разъяснения по ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работу по разъяснению Баку причин и характера задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге важно продолжать.

В Баку выразили протест по поводу действий силовиков, по инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. В Кремле подчеркнули, что Москва сожалеет о таких решениях Баку, сообщает ТАСС.

Екатеринбург, Елена Васильева

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