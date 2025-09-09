Судьбой арестованного в Баку по подозрению в кибермошенничестве уральца занялась Мерзлякова

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с мамой и женой екатеринбуржца, арестованного в Азербайджане по подозрению в кибермошенничестве. Омбудсмен планирует обратиться к азербайджанским коллегам с просьбой помочь в освобождении гражданина России.

«По мнению мамы, он не мог этим заниматься. Мамы всегда так считают. Но в данном случае много вопросов. Задержан наш земляк на третий день после задержания этнических азербайджанцев у нас как ответ на действия силовиков в нашей стране. Второй вопрос – задержаны по подозрению в этом преступлении были два человека. Но как узнали силовые ведомства, что второй задержанный является гражданином другого государства, его отпустили. Знаю, что занимаются этим делом наши консульские учреждения, правозащитные организации. Со своей стороны готовлю письмо нашим азербайджанским коллегам», – написала Мерзлякова на странице в соцсети.

Вероятно, речь идет о жителе Екатеринбурга Александре Вайсеро, арестованном в Баку. 2 июля его мать заявила РИА «Новости», что ее сын не причастен к транзиту наркотиков и другим преступлениям. «Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», – сказала Инна Вайсеро. По ее словам, ее сын уехал в Баку в июне как турист.

Как уже писал «Новый День», в конце июня Екатеринбург оказался в центре международного скандала. Восемь членов азербайджанской диаспоры были сначала задержаны, а затем арестованы по подозрению в причастности к убийствам в 2001 и 2010 годах, еще два фигуранта уголовного дела, их родственники, скончались.

1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью Гусейна и Зияддина Сафаровых. По ее версии, причиной смерти задержанных был не сердечный приступ, а посттравматический шок. Отношения между странами осложнились. В Азербайджане были задержаны и отправлены под арест восемь российских граждан по делу о транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. На опубликованных азербайджанскими СМИ снимках из зала суда на их лицах заметны синяки и кровоподтеки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

