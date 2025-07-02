Кремль: Россия будет защищать всеми средствами задержанных в Азербайджане граждан РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратили внимание на физическое состояние арестованных в Баку россиян – Москва намерена защищать законные интересы своих граждан всеми имеющимися средствами.

«Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали. Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам. И будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства», – заверил представитель Кремля. Так он прокомментировал фото с задержанными в Баку россиянами со следами побоев на их лицах.

Также Песков заявил, что Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне главы Следственного комитета РФ и генпрокурора Азербайджана. «В настоящий момент председатель Следственного комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана и как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными», – сказал пресс-атташе Кремля.

Поводом для конфликта между Москвой и Баку стала ситуация с недавним задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей. По инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. Вызванному в МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву Москвой 1 июля был заявлен ответный протест в связи «с недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

В тот же день в Баку были арестованы ранее задержанные журналисты российской редакции «Sputnik Азербайджан», им вменяют мошенничество с причинением крупного ущерба, незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. В медиагруппе «Россия сегодня», в структуру которого входит «Sputnik Азербайджан», назвали выдвинутые обвинения абсурдными и потребовали немедленного освобождения сотрудников редакции. Кроме того, в Азербайджане были задержаны и отправлены под арест восемь российских граждан по делу о транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. На опубликованных азербайджанскими СМИ снимках из зала суда на их лицах заметны синяки и кровоподтеки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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