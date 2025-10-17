13 граждан России останутся в азербайджанских СИЗО до 1 ноября

13 граждан России, в том числе екатеринбуржец Андрей Вайсеро, остаются в азербайджанских СИЗО. Срок их ареста истекает 1 ноября.

Об этом сообщила депутату Госдумы Андрею Альшевских уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Омбудсмен в своем письме рассказала, что связывалась по этому вопросу со своей коллегой из Баку Сабиной Алиевой. Омбудсмен Азербайджана заявила, что российские граждане содержатся под стражей в условиях, соответствующих международным нормам, жалоб на питание и состояние нет, им разрешены встречи с представителями российского посольства, адвокатами и родственниками.

По словам Москальковой, ведется работа по возвращению домой находящихся в Баку россиян, в том числе «в рамках двусторонних контактов высокого уровня».

Напомним, поводом для обострения отношений между Москвой и Баку стала ситуация с задержанием в Екатеринбурге в начале июля выходцев из Азербайджана. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей. Затем в Азербайджане были задержаны и отправлены под арест 13 российских граждан, в том числе несколько журналистов. Их обвиняют в мошенничестве, транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

