В Кремле рассказали о кропотливой работе по освобождению арестованных в Баку россиян

Россия продолжает диалог с азербайджанской стороной по вопросу об освобождении задержанных в Баку российских граждан. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

«Сейчас идет кропотливая работа. Президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные, они поднимаются и на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог», – сказал пресс-секретарь российского лидера в ответ на вопрос, какие меры принимаются Москвой для освобождения арестованных в Баку россиян.

На вопрос, обсуждалась ли эта тема в ходе последних переговоров лидеров России и Азербайджана, Песков заявил следующее: «Во-первых, мы очень высоко оцениваем результаты двусторонней встречи, которая состоялась между двумя президентами в Душанбе. Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу в наших двусторонних отношениях».

Накануне суд в Баку продлил срок содержания под арестом задержанных граждан России еще на три месяца. При этом ранее в октябре из-под ареста были освобождены шеф-редактор и исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов и Игорь Картавых.

Как сообщал «Новый День», поводом для обострения отношений между Москвой и Баку стала ситуация с задержанием в Екатеринбурге в начале июля выходцев из Азербайджана. МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей. Затем в Азербайджане были задержаны и отправлены под арест 13 российских граждан, в том числе журналисты «Sputnik Азербайджан». Их обвинили в мошенничестве, транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

Москва, Наталья Петрова

