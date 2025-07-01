МИД РФ заявил протест послу Азербайджана и потребовал освободить российских журналистов

Вызванному в МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву сегодня, 1 июля, был заявлен протест в связи «с недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений». Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. На Смоленской площади потребовали немедленного освобождения задержанных российских журналистов.

В числе сознательных мер Баку по демонтажу отношений с Москвой в МИД назвали «отмену мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанную в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобскую кампанию, действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Sputnik Азербайджан» и его сотрудников» и отмену всех культурных мероприятий с участием России.

«Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов И.Н.Картавых и Е.В.Белоусова», – сказано в сообщении.

Встречу с послом Азербайджана провел заместитель главы МИД Михаил Галузин.

МИД также отметил, что в ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, граждан России, российские правоохранители осуществляли следственные действия в полном соответствии с законодательством РФ «в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе против граждан Азербайджана».

В заявлении МИД подчеркивается, что «попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России».

Накануне после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия Сегодня») в Баку азербайджанские силовики задержали главу редакции Игорь Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день была задержана редактор российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова, находившаяся в стране с частным визитом. Она снимала материал у офиса «Sputnik Азербайджан». В азербайджанской прессе появились сообщения, что Баку задержал сотрудников издания Sputnik по обвинению в шпионаже.

Сегодня МВД Азербайджана сообщило, что в результате операции в офисе «Sputnik Азербайджан» были задержаны семь человек по статьям УК о якобы имевшем место мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В медиагруппе «Россия сегодня» назвали выдвинутые обвинения абсурдными и потребовали немедленного освобождения сотрудников «Sputnik Азербайджан».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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