МИД Азербайджана выразил протест российскому послу

Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Москвы. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«2 июля посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече с замминистра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами», – говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Напомним, поводом для конфликта между Москвой и Баку стала ситуация с недавним задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана по подозрению совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

МИД Азербайджана заявил протест на действия российских правоохранителей. По инициативе азербайджанской стороны были отменены культурные и некоторые другие мероприятия с РФ. Вызванному в МИД России послу Азербайджана в РФ Рахману Мустафаеву Москвой 1 июля был заявлен ответный протест в связи «с недружественными действиями Баку» и «сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений».

В тот же день в Баку были арестованы ранее задержанные журналисты российской редакции «Sputnik Азербайджан», им вменяют мошенничество с причинением крупного ущерба, незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере и легализацию имущества, добытого преступным путем. В медиагруппе «Россия сегодня», в структуру которого входит «Sputnik Азербайджан», назвали выдвинутые обвинения абсурдными и потребовали немедленного освобождения сотрудников редакции.

Кроме того, в Азербайджане были задержаны и отправлены под арест восемь российских граждан по делу о транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве. На опубликованных азербайджанскими СМИ снимках из зала суда на их лицах заметны синяки и кровоподтеки.

Баку, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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