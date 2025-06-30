В Екатеринбурге арестованы члены этнической преступной группы

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал трех членов этнической преступной группы, которых обвиняют в преступлениях, совершенных в прошлые годы.

Как сообщили в пресс-службе суда, Мазахир Мохбалы оглы Сафаров обвиняется по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц». Он арестован до 19 июля. По версии следствия, Сафаров входил в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.

По аналогичному обвинению арестованы Акиф Мохбалы оглы Сафаров и Аяз Мохбалы оглы Сафаров.

Также суд изучил представленные следствием материалы в отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы, обвиняемых по п. «ж» ч.2 ст 105 УК РФ. Постановлением суда удовлетворено ходатайство о продлении им срока содержания на 72 часа с момента вынесения постановления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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