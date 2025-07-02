В МИД РФ призвали россиян учитывать обстановку при поездках в Азербайджан

Российским гражданам, которые находятся в Азербайджане или планируют поехать туда, следует учитывать текущую ситуацию в стране. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку. О дальнейшей информации мы будем с вами делиться», – сказала дипломат.

Захарова также заявила, что Москва призывает азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению двусторонних отношений к уровню стратегического союзничества. То есть к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах, уточнила она. Представитель МИД РФ подчеркнула, что возникающие вопросы в двусторонних отношениях необходимо решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам.

В Москве рассчитывают, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, добавила Захарова, подчеркнув, что эти шаги «наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям».

Кроме того, она заявила об отсутствии допуска к арестованным в Баку российским журналистам. Москва сделала запрос на их посещение, но на данный момент такой возможности не предоставлено, рассказала Захарова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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