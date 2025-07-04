Начать с Урала: кандидат в губернаторы призвал запретить национальные диаспоры

Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» Андрей Кузнецов призвал запретить на территории России деятельность всех национальных диаспор. Начать этот процесс он предлагает с Урала, где за последнюю неделю было арестовано 8 выходцев из Азербайджана, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Свои предложения Андрей Кузнецов изложил на личной странице «ВКонтакте». Депутат напомнил, что два года назад фракция «СР» в Госдуме внесла законопроект, которым предлагала запретить деятельность национальных диаспор в России, и он был соавтором этого проекта.

«О чем мы говорили? О том, что многие диаспоры утратили первоначальные смысл и функции работы по объединению людей для сохранения своей культуры и национальной идентичности. Словом «диаспора» стали прикрываться этнические ОПГ. Которые мало того, что нарушают российские законы, так начинают жить по своим! Члены этих групп совершают преступления, «отмазывают» членов диаспоры от уголовного преследования, ведут незаконный бизнес. И при этом – никакого контроля ни за деятельностью, ни за источниками финансирования этих так называемых национально-культурных автономий. Да и, собственно, от кого они считают себя «автономными»? От государства, от общества, от наших законов?» – пишет Кузнецов.

По его мнению, все вопросы членов диаспор, которые уже являются гражданами России, должны решаться на основе российского законодательства и российскими же органами госвласти. Что же касается трудовых мигрантов, то контроль за ними надо усилить, а кроме того, запретить им перевозить в Россию свои семьи.

Как уже сообщал «Новый День», несколько дней назад Екатеринбург оказался в центре международного скандала. Восемь членов азербайджанской диаспоры были арестованы по подозрению в причастности к убийствам в 2001 и 2010 годах, еще два фигуранта уголовного дела, их родственники, скончались. 1 июля генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи со смертью Гусейна и Зияддина Сафаровых. По ее версии, причиной смерти задержанных был не сердечный приступ, а посттравматический шок. Кроме того, в Баку были арестованы не менее 10 российских граждан, в том числе журналисты. МИД России рекомендовал гражданам «оценивать риски» при планировании поездок в Азербайджан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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