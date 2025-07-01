Защита экс-главы «ВСМПО-АВИСМА» обжаловала его арест

Адвокаты бывшего главы ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина подали жалобу на решение суда о его аресте. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, который избирал ему меру пресечения.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании Воеводину меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказали в суде.

В конце июня Воеводин был арестован. Также под стражу был отправлен генеральный директор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко. Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 169 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Москва, Елена Васильева

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