Сенатор Клишас: диаспоры не должны диктовать правила жизни в России

Сенатор Андрей Клишас считает, что никакие диаспоры не должны диктовать России правила жизни в стране. «Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – отметил Клишас в своем тг-канале.
Напомним, в Екатеринбурге силовики проводят многодневную операцию по выявлению членов азербайджанской банды, причастной к убийствам, незаконной торговле алкогольной и табачной продукцией, проституции, крышеванию бизнеса и т.д.
В рамках оперативной работы было задержано несколько десятков лиц, пять по решению суда уже помещены в СИЗО на два месяца.
Накануне в Екатеринбурге также был задержан силовиками глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински. После дачи показаний он был отпущен домой, сообщают СМИ.
Москва, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»