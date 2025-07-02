Фигуранты дела о пытках на автомойке останутся в СИЗО до октября

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайства следователя о продлении ареста обвиняемым по делу об издевательствах над подростками на автомойке в Каменске-Уральском.

Как сообщили в пресс-службе суда, Иван Петров, Давид Анашкин, а также их несовершеннолетний сообщник останутся в СИЗО до 4 октября 2025 года.

Напомним, вчера в Екатеринбурге задержали 35-летнего жителя Каменска-Уральского по прозвищу «дядя Саша», который, по версии следствия, руководил бандой молодых людей, похищавших подростков и пытавших их на автомойке в 2023-2025 гг.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый несколько месяцев скрывался. В последнее время он жил на съемной квартире в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Накануне его удалось задержать благодаря имеющейся оперативной информации.

По делу о пытках на каменской автомойке обвинение предъявлено уже десяти мужчинам, некоторые из них арестованы. Фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняют по статьям 126 УК РФ «Похищение человека», 163 УК РФ «Вымогательство», 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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