Задержан предводитель шайки садистов с каменск-уральской автомойки

В Екатеринбурге задержали 35-летнего жителя Каменска-Уральского по прозвищу «дядя Саша», который, по версии следствия, руководил бандой молодых людей, похищавших подростков и пытавших их на автомойке в 2023-2025 гг.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Александр Сапегин, фигуранту предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека организованной группой, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетних, из корыстных побуждений» и одного – по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой, под угрозой применения насилия, уничтожения чужого имущества».

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый на несколько месяцев залегал на дно. В последнее время он жил на съемной квартире в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Накануне его удалось задержать благодаря имеющейся оперативной информации.

По делу о пытках на каменской автомойке обвинение предъявлено уже десяти мужчинам, некоторые из них арестованы. Фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняют по статьям 126 УК РФ «Похищение человека», 163 УК РФ «Вымогательство», 213 УК РФ «Хулиганство», ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».

Как уже писал «Новый День», один из инцидентов произошел 3 января 2025 года, но широкую огласку дело получило позже. Парни увезли на автомойку двух девушек, их ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Все истязания парни снимали на видео. Сейчас молодые люди обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений, им грозит до 12 лет лишения свободы.

В процессе расследования в деле появились новые эпизоды и обвиняемые. 3 марта Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 19-летнему Ивану Петрову, подельнику Давида Анашкина, 4 марта – Виктору Кухтину.

В начале марта на Первом канале вышел уже второй выпуск программы «Пусть говорят», посвященный бандитам с автомойки. В эфир пригласили 21-летнего Дмитрия Харитонова из Каменска-Уральского, который, по его словам, был жертвой этих молодых людей двумя годами ранее.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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