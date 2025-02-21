В Каменске-Уральском группа парней издевалась над девушками. Отреагировала Мизулина

В Каменске-Уральском разгорается скандал, связанный с издевательством группы молодых людей над девушками.

Видео попало в соцсети, и на него отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Какая-то жесть в Каменске-Уральском. Многие присылают сейчас посты из местных каналов. Сообщают, что группа молодых людей (судя по постам – приезжих) похитила студенток из-за отказа одной из них вступать в отношения. Девушек отвезли на автомойку, где обливали ледяной водой и пеной для мойки машин, раздевали, обзывали по национальному признаку, снимая все происходящее на видео. Как пишут в пабликах, по каким-то причинам дело было возбуждено только по статье о хулиганстве, а в связи с похищением и принуждением к действиям сексуального характера – нет. Обратимся в Следственный комитет», – написала она в своем телеграм-канале.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что инцидент произошел еще 3 января. «В период с 19 ч до 23 ч 59 мин молодые люди, действуя группой лиц, находясь в помещении автомойки по ул. Карла Маркса в г. Каменск-Уральский, нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу двум девушкам, одна из которых несовершеннолетняя, причинив потерпевшим физическую боль и телесные повреждения», – рассказали в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство группой лиц». Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

«Необходимо отметить, что прокурором города Дмитрием Ершовым с подростками, совершившими противоправные действия в отношении девушек, проведена разъяснительно-профилактическая работа», – добавили в прокуратуре.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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