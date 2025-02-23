Давида Анашкина, который пытал девушек на автомойке 3 января, сегодня арестовали

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 21-летнему Давиду Анашкину, зачинщику пыток, который вместе с несовершеннолетними друзьями похитил двух подруг и несколько часов издевался над ними на автомойке. Он останется в СИЗО до 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сегодня в суде также решат дальнейшую судьбу двух других фигурантов дела.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел 3 января, но широкую огласку дело получило только на этой неделе. Девушек ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Все истязания парни снимали на видео. Родители девушек обратились в полицию 4 января, тогда было возбуждено дело только по статье «Хулиганство».

Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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