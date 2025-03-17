«Хотели поджечь и ногти вырвать, а потом достали арматуру». На Первом канале показали новую жертву бандитов с автомойки

На Первом канале вышел уже второй выпуск программы «Пусть говорят», посвященный бандитам с автомойки. В эфир пригласили 21-летнего Дмитрия Харитонова из Каменска-Уральского, который, по его словам, был жертвой этих же молодых людей, но двумя годами ранее. По словам молодого человека, они напали на него вшестером, вывезли на пустырь и три часа избивали, а после продолжили издевательства в городе, неподалеку от злосчастной мойки. «Меня держали примерно до пяти утра, угрожали поджечь, облили горючим ноги. Хотели плоскогубцами ногти вырвать, потом достали арматуру. Я им говорю уже: «Пацаны, вы гоните, не надо», – рассказал Дмитрий.

По его словам, среди нападавших были Александр Беспалов, Максим Гурьев (арендатор мойки), некий «Штука», Данил Колмогоров, Виктор Кухтин и Сергей Рябов. С последним Дмитрий дружил, пока тот не попал в плохую компанию.

О причинах нападения на молодого человека неизвестно. «Они просто хотели поиметь с меня денег, претензии ко мне они не озвучили. У меня теория, Сергей Рябов знает меня всю жизнь, он доброту за слабость принял, им предложил эту авантюру», – сказал в эфире молодой человек.

Кухтин был арестован до 1 мая в рамках следствия, его обвиняют в причастности к похищению людей с применением насилия. По данным СКР, в начале декабря 2024 года он и его знакомые, арестованные ранее, посадили 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку против их воли в машину и увезли в автомойку на улице Карла Маркса, где к ним «применили физическое насилие». В дальнейшем подростков увезли в квартиру, откуда их отпустили на следующий день. Поводом для истязательств, по версии следователя, стали претензии имущественного характера.

Ранее были арестованы 21-летний Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг за похищение студенток, а также их подельник 19-летний Иван Петров. Вечером 3 января обвиняемые насильно усадили девушек в автомобиль, отвезли их на автомойку, где несколько часов издевались над ними – ставили на колени, обливали холодной водой и пеной, выводили мокрыми на улицу и оскорбляли. Все происходящее парни снимали на видео. Сначала им было предъявлено обвинение только в хулиганстве, но после того, как история попала в СМИ и вызвала широкий резонанс, их обвинили в более тяжких преступлениях.

Екатеринбург, Елена Сычева

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