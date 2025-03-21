Арестован бывший владелец каменской автомойки, где мучили девушек и подростков (ФОТО)

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал Максима Гурьева – бывшего арендатора автомойки, на которой избивали и мучили людей, в том числе подростков и девушек.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, следствие обвиняет Гурьева в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений». Он арестован до 3 мая.

На днях на Первом канале вышел уже второй выпуск программы «Пусть говорят», посвященный бандитам с автомойки. В эфир пригласили 21-летнего Дмитрия Харитонова из Каменска-Уральского, который, по его словам, был жертвой этих же молодых людей, но двумя годами ранее. Там имя Гурьева прозвучало впервые.

Как уже сообщал «Новый День», 23 февраля были арестованы 21-летний Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг за похищение четырех студенток. 3 марта Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 19-летнему Ивану Петрову, подельнику Давида Анашкина, 4 марта – Виктору Кухтину.

Напомним, вечером 3 января обвиняемые насильно усадили девушек в автомобиль, отвезли их на автомойку, где несколько часов издевались над ними – ставили на колени, обливали холодной водой и пеной, выводили мокрыми на улицу и оскорбляли. Все происходящее парни снимали на видео. Интересно, что сначала мучителям было предъявлено обвинение только в хулиганстве, но после того, как история попала в СМИ и вызвала широкий резонанс, их обвинили в более тяжких преступлениях.

Позже стало известно еще об одном эпизоде. Днем 2 декабря 2024 года обвиняемые похитили 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которых против воли увезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса и применили к ним физическое насилие. В дальнейшем подростков увезли в квартиру, откуда их отпустили днем 3 декабря. Поводом для истязательств, по версии следователя, стали претензии имущественного характера.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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