В Каменске-Уральском нашли еще одного соучастника банды, издевавшейся над девушками на автомойке

Следственный комитет выявил еще один преступный эпизод в уголовном деле мучителей девушек на автомойке в Каменске-Уральском.

По данным следствия, днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый Давид Анашкин и его 19-летний сообщник, ранее не судимый житель Каменска-Уральска, совершили похищение двух несовершеннолетних – 17-летнего юноши и 16-летней девушки, которых против воли увезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса и применили к ним физическое насилие. В дальнейшем подростков увезли в квартиру, откуда их отпустили днем 3 декабря. Поводом для истязательств, по версии следователя, стали претензии имущественного характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетних). В ближайшее время оно будет соединено в одно производство с делом о пытках девушек на автомойке. Вновь выявленному 19-летнему соучастнику уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Сотрудники уголовного розыска полиции Каменск-Уральского принимают меры к установлению очевидцев совершения вновь выявленного преступления, проводятся иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Фигуранты проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее были арестованы 21-летний Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг за похищение четырех студенток. Вечером 3 января обвиняемые насильно усадили девушек в автомобиль, отвезли их на автомойку, где несколько часов издевались над ними – ставили на колени, обливали холодной водой и пеной, выводили мокрыми на улицу и оскорбляли. Все происходящее парни снимали на видео. Изначально мучителям девушек было предъявлено только хулиганство, но после того, как история попала в СМИ и вызвала широкий резонанс, их предъявили более тяжкие преступления – по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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