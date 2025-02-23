российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 23 февраля 2025, 18:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Несовершеннолетние садисты из Каменска-Уральского останутся в СИЗО до 4 апреля

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения еще двоим фигурантам дела об издевательстве над девушками на автомойке. Несовершеннолетние друзья Давида Анашкина, как и он сам, останутся также в СИЗО до 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел 3 января, но широкую огласку дело получило только на этой неделе. Девушек ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Все истязания парни снимали на видео. Родители девушек обратились в полицию 4 января, тогда было возбуждено дело только по статье «Хулиганство».

Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Синарский районный суд г.Каменска-Уральского

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Ссылки по теме

Давида Анашкина, который пытал девушек на автомойке 3 января, сегодня арестовали / В Каменске-Уральском группа парней издевалась над девушками. Отреагировала Мизулина

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,