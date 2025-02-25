Главный полицейский Каменска-Уральского заявил о кадровом голоде после скандала с пытками на автомойке

В полиции Каменска-Уральского заявили о кадровом голоде – там не хватает почти 300 сотрудников, сообщил глава местных правоохранителей Иван Каркавин на заседании думы.

Отметим, полицию Каменска-Уральского ждет проверка Следственного комитета из-за резонансного дела об издевательствах над девушками на автомойке. «Следователям поручено дать правовую оценку действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны», – ранее сообщили в региональном управлении СК России.

Напомним, 3 января двух студенток похитила группа молодых людей, девушек силой усадили в машину и увезли на автомойку. Там девушек обливали химикатами и водой под огромным напором, заставляли раздеваться и выводили на мороз. Все пытки были сняты на видео и попали в интернет. При этом дело было возбуждено по статье «Хулиганство», а ответственность по нему грозила лишь одному из истязателей. Только после огромного резонанса в СМИ уголовное дело переквалифицировали – к статье «Хулиганство» добавили «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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