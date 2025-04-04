Фигуранты дела об издевательствах на автомойке остались в СИЗО до июля

Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя продлил срок ареста трем первым фигурантам уголовного дела об издевательствах над людьми на каменской автомойке.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг останутся в СИЗО до 4 июля.

Как уже писал «Новый День», инцидент с участием Анашкина и его друзей произошел 3 января, но широкую огласку дело получило позже. Парни увезли на автомойку двух девушек, их ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу. Все истязания парни снимали на видео. Родители девушек обратились в полицию 4 января, тогда было возбуждено дело только по статье «Хулиганство».

Сейчас молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», п.п. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В процессе расследования в деле появились новые эпизоды и обвиняемые. 3 марта Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 19-летнему Ивану Петрову, подельнику Давида Анашкина, 4 марта – Виктору Кухтину.

В начале марта на Первом канале вышел уже второй выпуск программы «Пусть говорят», посвященный бандитам с автомойки. В эфир пригласили 21-летнего Дмитрия Харитонова из Каменска-Уральского, который, по его словам, был жертвой этих же молодых людей, но двумя годами ранее.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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