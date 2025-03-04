Арестован еще один фигурант дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском (ФОТО)

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал до 1 мая 20-летнего Виктора Кухтина, которого обвиняют в причастности к похищению людей с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в начале декабря 2024 года Кухтин и его знакомые, арестованные 23 февраля, посадили в автомобиль двух подростков и отвезли их на автомойку по ул. Карла Маркса. В суде прокурор настаивал на аресте обвиняемого, потому что тот мог уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на потерпевших, скрыться от органов следствия и суда.

Как уже сообщал «Новый День», 23 февраля были арестованы 21-летний Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг за похищение четырех студенток. 3 марта Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 19-летнему Ивану Петрову, подельнику Давида Анашкина.

Напомним, вечером 3 января обвиняемые насильно усадили девушек в автомобиль, отвезли их на автомойку, где несколько часов издевались над ними – ставили на колени, обливали холодной водой и пеной, выводили мокрыми на улицу и оскорбляли. Все происходящее парни снимали на видео. Интересно, что сначала мучителям было предъявлено обвинение только в хулиганстве, но после того, как история попала в СМИ и вызвала широкий резонанс, их обвинили в более тяжких преступлениях.

Позже стало известно о еще одном эпизоде. Днем 2 декабря 2024 года обвиняемые похитили 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которых против воли увезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса и применили к ним физическое насилие. В дальнейшем подростков увезли в квартиру, откуда их отпустили днем 3 декабря. Поводом для истязательств, по версии следователя, стали претензии имущественного характера.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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