Новый начальник СУ СКР Богдан Францишко доложит Бастрыкину о расследовании уголовного дела о пытках на автомойке

Новый руководитель СУ СКР по Свердловской области генерал-майор юстиции Богдан Францишко официально приступил к работе в Екатеринбурге.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Богдану Францишко подготовить доклады по двум резонансным преступлениям, совершенным на Урале, в частности – по пыткам на автомойке в Каменске-Уральском. Напомним, по этому уголовному делу уже арестовано четверо обвиняемых. По версии следствия, 3 января 21-летний Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг насильно усадили четырех девушек в автомобиль, отвезли их на автомойку, где несколько часов издевались над ними – ставили на колени, обливали холодной водой и пеной, выводили мокрыми на улицу и оскорбляли. Все происходящее парни снимали на видео. Еще одно подобное преступление было совершено в декабре, по обвинению в причастности к нему 3 марта арестован 19-летний Иван Петров.

«Сегодня в эфире программы на одном из федеральных телеканалов были приведены дополнительные сведения о других преступных фактах, связанных с указанными лицами и их знакомыми. В связи с этим Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Свердловской области Францишко Б.В. повторный доклад о ходе расследования уголовного дела. Следствию поручено проверить новые доводы, изложенные в эфире федерального телеканала», – сообщили в центральном аппарате СКР.

Также председатель СКР потребовал доклад по делу об убийстве таксиста в Екатеринбурге. В этом преступлении обвиняют другого таксиста – нелегального мигранта.

Богдан Францишко с 2019 по 2025 год проходил службу в должности руководителя СУ СКР по Курганской области. За время службы награждён знаком отличия «За верность закону» III степени, медалями «За возвращение Крыма», «За усердие в службе», «За участие в создании органов следствия в Крыму», «За безупречную службу» I, II, III степени, «За отличие» и другими. Указом Президента Российской Федерации от 17.02.2022 № 64 присвоено высшее специальное звание – генерал-майор юстиции. Указом Президента Российской Федерации от 25.02.2025 № 104 назначен на должность руководителя следственного управления СУ СКР по Свердловской области на 5-летний срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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