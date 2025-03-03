Суд отправил под арест 19-летнего соучастника банды садистов из Каменска-Уральского

Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения 19-летнему Ивану Петрову, подельнику Давида Анашкина, мучившего девушек на автомойке.

Петрову предъявлено обвинением по пунктам «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ за эпизод в декабре с похищением несовершеннолетних юноши и девушки. Анашкин и Петров отвезли подростков против их воли на ту же автомойку на улице Карла Маркса и там избили. По решению суда Петров заключен под стражу на срок до 1 мая 2025 года на время расследования уголовного дела.

Напомним, ранее были арестованы 21-летний Давид Анашкин, его 16-летний брат и 17-летний друг за похищение четырех студенток. Вечером 3 января обвиняемые насильно усадили девушек в автомобиль, отвезли их на автомойку, где несколько часов издевались над ними – ставили на колени, обливали холодной водой и пеной, выводили мокрыми на улицу и оскорбляли. Все происходящее парни снимали на видео. Изначально мучителям было предъявлено обвинение только в хулиганстве, но после того, как история попала в СМИ и вызвала широкий резонанс, их обвинили в более тяжких преступлениях: по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц», пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего» и п. «а» ч. 3 ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

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