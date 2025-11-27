Новый эпизод в деле банды с автомойки: похищение дроппера

Новый эпизод появился в деле так называемой банды с автомойки из Каменска-Уральского. Ее участники могли подкупать людей, которые оформляли на себя банковские карты, а после передавали их членам группировки. Последним они нужны были предположительно для того, чтобы выводить деньги, полученные от работы пункта приема металлолома. Как пишет местный канал «Риммедиа» со ссылкой на собственные источники в следствии, один из дропперов, оформивший карту по просьбе злоумышленников, мог попробовать обмануть их – и вывести деньги, за что и поплатился.

«Банда Александра Лачугина обнаружила пропажу денег со счета и стала требовать возвращения с владельца «пластика». А после того как получила отказ – похитила жертву и угрожала расправой. Известно, что в новом эпизоде фигурировал несовершеннолетний. Банда Лачугина похитила его прямо у отдела полиции. Вероятно, подросток хотел обратиться за помощью к силовикам», – сообщает телеканал.

Напомним, в деле уже 14 фигурантов. Один из них – бывший полицейский. Почти все подозреваемые задержаны, в бегах только один. Раскрыли банду благодаря резонансной истории – члены шайки напали на двух девушек. Один из участников группировки оказывал знаки внимания 17-летней студентке, та ответила отказом, за нее вступилась подруга – тогда девушек похитили, вывезли на злополучную автомойку, истязали. Их ставили на колени, били, обливали холодной водой и пеной, а потом мокрых выводили на улицу – притом что это происходило в январе. Все истязания снимали на видео. Первоначально правоохранители не хотели заводить дело, однако благодаря общественному резонансу им пришлось это сделать. Уже весной, в ходе расследования, вскрылись и другие преступные эпизоды шайки с автомойки.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/849465.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/847872.html

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube