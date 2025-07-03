В Екатеринбурге выберут меру пресечения блогерше Улановой

Блогершу Екатерину Уланову, которая создала интернет-магазин, собирала деньги, а товары клиентам не передавала, могут отправить в СИЗО. Суд по мере пресечения состоится сегодня. Ущерб от ее действий оценивается в несколько миллионов рублей, а в списках пострадавших – больше сотни людей.
После массовых обращений клиентов Улановой в надзорные органы ей заинтересовался Следственный комитет России. В итоге в 2023 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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