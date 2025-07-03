российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 3 июля 2025, 10:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге выберут меру пресечения блогерше Улановой

Блогершу Екатерину Уланову, которая создала интернет-магазин, собирала деньги, а товары клиентам не передавала, могут отправить в СИЗО. Суд по мере пресечения состоится сегодня. Ущерб от ее действий оценивается в несколько миллионов рублей, а в списках пострадавших – больше сотни людей.

После массовых обращений клиентов Улановой в надзорные органы ей заинтересовался Следственный комитет России. В итоге в 2023 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Суд продлил меру пресечения блогерше Улановой, обвиняемой в мошенничестве

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,