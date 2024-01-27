Суд продлил меру пресечения блогерше Улановой, обвиняемой в мошенничестве

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок меры пресечения блогеру Екатерине Улановой до 1 мая 2024 года. Женщина обвиняется в крупном мошенничестве. Ей по-прежнему запрещено выходить из квартиры с 22:00 до 6:00 и общаться с потерпевшими. Постановление суда может быть обжаловано в течение трех суток.

Екатерина Уланова основала онлайн-магазин «Уланова-бюро» и торговала люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами. По данным Екатеринбургского центра защиты прав потребителей, более 150 клиентов онлайн-магазина самостоятельно обратились в суд, требуя возврата денег. В декабре Роспотребнадзор подал группой иск к ИП Улановой.

После массовых обращений пострадавших клиентов Улановой в различные надзорные органы ей заинтересовался Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин даже взял на контроль проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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