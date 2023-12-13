Юристы усмотрели в деле «Уланова-бюро» признаки финансовой пирамиды

Более 150 клиентов онлайн-магазина «Уланова-бюро» подали в суд на блогера Екатерину Уланову, требуя возврата денег. Люди покупали у нее люксовую косметику, смартфоны и бытовую технику, но не получили товар.

Как сообщила на пресс-конференции директор Екатеринбургского центра защиты прав потребителей Янина Голубева, к ним поступило 12 жалоб на действия ИП Улановой. Общая сумма убытков клиентов достигает 1,3 миллиона рублей. Все претензии, за исключением одной, ушли в суд.

«Одно обращение было нестандартным, и мы сейчас думаем, как помочь клиенту магазина. Со слов заявителя, которые подтверждаются перепиской, в августе 2023 года в честь дня рождения компании предприниматель выставила лот «Прибыль бюро за день» стоимостью 90 тысяч рублей. Покупателю лота обещали перевести всю прибыль онлайн-магазина за один конкретный день. Со слов предпринимателя, она составила 167 тысяч рублей. Но денег клиент так и не получил, ему предложили заказать товары в онлайн-магазине на эту сумму. Товары были не доставлены. Мы разбираемся, как расценивать такой лот ИП. Была ли это рекламная акция, лотерея или финансовая услуга. Возможно, есть признаки финансовой пирамиды, тогда с этим должен разбираться Центральный банк РФ. Пока решение по обращению в ЦБ мы не приняли», – рассказала Янина Голубева.

По ее словам, с мая в Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило 156 исков от покупателей магазина «Уланова-бюро». Известно, что было заключено 22 мировых соглашения, остальные дела все еще находятся на рассмотрении.

Напомним, в отношении Екатерины Улановой и ее мужа Алексея было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». На время расследования суд не стал отправлять подозреваемых в СИЗО. Им избрали иную меру пресечения – запрет общаться с потерпевшими и покидать дом с 22:00 до 06:00. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но неудачно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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