Прокуратура не смогла добиться ареста блогера Екатерины Улановой

Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения блогеру Екатерине Улановой, которую обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

«Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения внес изменение в постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга, добавив, что Улановой Е.В. запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу за исключением близких родственников. В остальной части постановление оставлено без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Как уже писал «Новый День», онлайн-магазин «Уланова-бюро» торговал люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами.

После массовых обращений пострадавших клиентов Улановой в различные надзорные органы ей заинтересовался Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин даже взял на контроль проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.

Суд Октябрьского района не стал отправлять подозреваемых в СИЗО. Им избрали иную меру пресечения – запрет общаться с потерпевшими и покидать дом с 22:00 до 06:00. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но неудачно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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