В Екатеринбурге готовят групповой иск к магазину «Уланова-бюро», торговавшему люксом: клиенты не получали ни товаров, ни денег

В Екатеринбурге Роспотребнадзор готовит групповой иск к индивидуальной предпринимательнице Екатерине Улановой. Ее онлайн-магазин «Уланова-бюро» торгует люксовой косметикой, фенами, смартфонами. Блогер обещает самые выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получают ничего месяцами.

На форумах и в телеграм-каналах создано уже множество тем и чатов, в которых пострадавшие клиенты обсуждают свои проблемы.

«С данными товарищами связалась летом 2022 года. Заказала 2 телефона, и ВНИМАНИЕ, жду 1,4 года! 1,4 КАРЛ! Не 2,6,9 месяцев, а год и 4 месяца. История та же, каждые 2 недели кормят завтраками, звонили, говорили что задерживается, госпожа Екатерина сама как-то писала, что если не придёт в определённое время, я сама пойду в магазин и куплю, видать идёт через свой Дубай. Мое терпение лопнуло и я готова крушить в щепки. Оформила возврат, жду уже месяц, запугивала исками, прокуратурой, бесполезно. Удивительно, что другие товары: парфюм, Яндекс.Станция, уходовые средства приходят, не важно уже за сколько, но главное что приходят», – пишет, например, одна из пострадавших.

В Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области поступают многочисленные жалобы потребителей на парфюмерный онлайн-магазин «Уланова-бюро» (ИП Уланова Екатерина Валерьевна). В настоящий момент их уже больше 40, сообщили в ведомстве.

«Не получив в срок заказанный товар, граждане неоднократно обращались к индивидуальному предпринимателю с требованиями расторжения договоров купли-продажи и возврата денежных средств, но не получили ответов от продавца. В соответствии с законом «О защите прав потребителей» если продавец не передал предварительно оплаченный товар потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору вправе установить новый срок передачи товара или потребовать возврата суммы предварительной оплаты товара», – пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сейчас специалисты готовят коллективный иск. Всем потребителям, которым отказали в возврате денег за оплаченные товары, предлагают присоединиться. Для этого необходимо заполнить и представить в Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177а) до 31 октября следующие документы:

– оригинал заявления по прилагаемой форме,

– документы, подтверждающие оформление заказа и оплату,

– заявление/претензию о возврате денежных средств, направленное в адрес продавца,

– ответ исполнителя (при наличии),

– копию паспорта (главная страница, регистрация),

– иные документы.

Заявление может быть также представлено через раздел «Обращения граждан» на сайте управления Роспотребнадзора при условии обязательной авторизации в ЕСИА (через «Госуслуги»).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»