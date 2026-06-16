В суд ушло дело скандальной блогерши Улановой – она обманула сотни на миллионы

В Екатеринбурге перед судом предстанут скандальная блогерша Екатерина Уланова и ее муж Алексей. Их обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в крупном размере организованной группой. Уланова создала интернет-магазин, в котором продавала разные товары – от нишевой парфюмерии до дорогой бытовой техники, причем по сниженным ценам. Какое-то время она действительно отдавала покупателям их заказы, а потом стала брать деньги, а вот товаров люди не получали.

«По версии следствия, Уланова, начиная с декабря 2021 года, размещала заведомо ложную информацию о продаже товаров по заниженной стоимости либо сертификатов, лотов на такие товары, предлагала приобрести подписки, якобы позволяющие купить товары стоимостью выше. При этом обвиняемая изначально не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по передаче покупателям товаров, сертификатов, лотов, по предоставлению членам клуба обещанных услуг по обучению и дорогостоящих подарков. После того, как клиенты перечисляли средства за товар, обвиняемая переставала выходить с ними на связь», – рассказали о схеме блогерши в пресс-службе областной прокуратуры.

Даже находясь под следствием, Уланова умудрялась обманывать людей. В итоге от незаконных действий блогерши с декабря 2021 года по апрель 2025 года пострадали 246 человек. Их обманули на сумму свыше 130,7 млн рублей. «Уголовное дело, состоящее из 221 тома, направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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