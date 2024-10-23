Суд взыскал с блогера Улановой 4,8 млн рублей. Второй иск оставили без движения

Свердловское управление Роспотребнадзора помогло обманутым покупателям блогера Екатерины Улановой взыскать с нее более 4,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты подготовили в отношении ИП Улановой Е.В. четыре заключения по искам конкретных граждан, а также групповые иски. По итогам рассмотрения первого группового иска суд постановил взыскать с ИП в пользу 23 потребителей более 4,8 млн рублей. Второй групповой иск (в защиту 101 потребителя) был оставлен без движения в связи с банкротством предпринимателя. Потребителям рекомендовано обращаться в Арбитражный суд Свердловской области для взыскания денежных средств в рамках процедуры банкротства.

В отношении мужа Екатерины, ИП Уланова А.С., специалисты подготовили 15 исков, по четырем из них суды постановили взыскать с ИП более 660 тыс. руб. На рассмотрении находится еще три дела, остальные исковые заявления вручены потребителям для самостоятельной подачи в суд.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело блогерши Екатерины Улановой, которая обвиняется в крупном мошенничестве, стало одним из самых громких в этом году. Ущерб от ее действий оценивается в несколько миллионов рублей. Екатерина Уланова основала онлайн-магазин «Уланова-бюро» и торговала люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами.

По данным Екатеринбургского центра защиты прав потребителей, более 150 клиентов онлайн-магазина самостоятельно обратились в суд, требуя возврата денег. В декабре 2023 года Роспотребнадзор подал групповой иск к ИП Улановой.

Добавим, в сентябре председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о причинах, послуживших основанием для принятия решения о передаче уголовного дела из СКР в органы внутренних дел.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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