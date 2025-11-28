Блогерша Уланова Новый год встретит в СИЗО

Суд Верх-Исетского района продлил арест блогерше Екатерине Улановой, которую обвиняют в нескольких сотнях эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ). В СИЗО она пробудет до 1 марта.

По версии следствия, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала разные товары – от косметики до бытовой техники – по сниженным ценам, однако в какой-то момент покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось, суммы ущерба оцениваются в миллионы рублей. Пострадавшим пришлось добиваться возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Сычева

