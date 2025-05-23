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Пятница, 23 мая 2025, 14:29 мск

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Блогерше из Екатеринбурга грозит 10 лет колонии

Блогерше Екатерине Улановой, создавшей интернет-магазин, где она продавала элитные товары по сниженным ценам, а потом перестала передавать покупки своим клиентам, не возвращая деньги, предъявили обвинение. Прежде ее статус в уголовном деле о мошенничестве с несколькими сотнями пострадавших был не определен.

Уланову обвиняют по статье 159 УК РФ за мошенничество, совершенное группой либо в особо крупном размере. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет колонии. По данным депутата Алексея Мещерякова, который выступает на стороне пострадавших, число жертв мошенничества может вырасти до 1000 – опроса ждут порядка 800 неудачных экс-клиентов Улановой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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