Блогерше Улановой отказались смягчать меру пресечения

Блогер и предприниматель из Екатеринбурга Екатерина Уланова, обвиняемая в мошенничестве, попыталась обжаловать решение о домашнем аресте. По итогам рассмотрения мера пресечения осталась без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как ранее писал «Новый День», по версии обвинения, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала элитные товары по сниженным ценам, но покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось.

Сейчас девушка обвиняется в совершении 215 преступлений по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Блогерше грозит до 10 лет лишения свободы. Ей запрещено пользоваться интернетом и прочими средствами связи, а также общаться с другими фигурантами дела.

Под домашним арестом Екатерина Уланова останется до 1 сентября. В случае нарушения возложенных на нее запретов суд может изменить меру пресечения на более строгую.

Екатеринбург, Егор Акулинин

