Блогершу Уланову отправили под домашний арест и оставили без интернета (ФОТО)

Блогершу Екатерину Уланову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, оставили под домашним арестом до 1 сентября с ограничением пользования интернетом. Такое решение принял сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседание суда по мере пресечения пришли около 30 потерпевших, которые понесли убытки в размере от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Сама Уланова никаких комментариев СМИ давать не стала.

Следователь просила отправить Уланову в СИЗО, так как мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не помогла. Блогер продолжила заниматься преступной деятельностью, что свидетельствует о том, что избранная мера пресечения не обеспечивает ее надлежащее поведение. Однако суд принял более мягкое решение.

Напомним, в мае этого года Екатерине Улановой, создавшей интернет-магазин, где она продавала элитные товары по сниженным ценам, а потом перестала передавать покупки своим клиентам, не возвращая деньги, предъявили обвинение. Прежде ее статус в уголовном деле о мошенничестве с несколькими сотнями пострадавших был не определен.

Уланову обвиняют по статье 159 УК РФ в мошенничестве, совершенном группой либо в особо крупном размере. Максимальная санкция по этой статье – 10 лет колонии. По данным депутата Алексея Мещерякова, который выступает на стороне пострадавших, число жертв мошенничества может вырасти до 1000 – опроса ждут порядка 800 экс-клиентов Улановой, не дождавшихся своих товаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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