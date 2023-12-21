К блогерше Улановой, торговавшей люксом, подали еще один иск – групповой

Роспотребнадзор подал в суд групповой иск к ИП Екатерине Улановой, которая торговала люксовой косметикой и техникой. В отношении известной в Екатеринбурге блогерши ранее уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Групповой иск подан в связи с нарушениями сроков доставки заказанных товаров – дорогостоящей косметики, бытовой техники, смартфонов и прочего. В сложившейся ситуации между потребителями и индивидуальным предпринимателем имеется имущественный спор по причине нарушения сроков доставки товаров, – пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области – Также мы предоставили 17 заключений в защиту прав потребителей в суд по искам конкретных граждан».

В ведомстве подчеркнули, что другие пострадавшие от деятельности «Уланова-бюро», еще могут присоединиться к групповому иску. Для этого нужно заполнить документы, перечень которых есть здесь. Их нужно предоставить до 31 января 2024 года.

Как уже писал «Новый День», онлайн-магазин «Уланова-бюро» торговал люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате сотни людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами. Более 150 клиентов самостоятельно подали в суд, требуя возврата денег. Известно, что было заключено 22 мировых соглашения, остальные дела все еще находятся на рассмотрении.

После массовых обращений пострадавших клиентов Улановой в различные надзорные органы ей заинтересовался Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин даже взял на контроль проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.

Суд Октябрьского района не стал отправлять подозреваемых в СИЗО. Им избрали иную меру пресечения – запрет общаться с потерпевшими и покидать дом с 22:00 до 06:00. Прокуратура пыталась оспорить это решение, но неудачно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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