Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу блогерши Улановой

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о мошеннических действиях екатеринбургского блогера Екатерины Улановой.

Как сообщили в СКР, читатели телеграм-канала Информационного центра СК России написали в комментариях, что права жертв мошенничества не восстановлены, деньги им не вернули, а фигурантка находится на свободе и продолжает обманывать людей. Между тем заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев передал уголовное дело Улановой для дальнейшего расследования в органы МВД России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Владимировича Мирошниченко доклад о причинах, послуживших основанием для принятия решения о передаче уголовного дела в органы внутренних дел», – заявили в СКР.

Как уже сообщал «Новый День», дело блогерши Екатерины Улановой, которая обвиняется в крупном мошенничестве, стало одним из самых громких в этом году. Ущерб от ее действий оценивается в несколько миллионов рублей. Екатерина Уланова основала онлайн-магазин «Уланова-бюро» и торговала люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами. По данным Екатеринбургского центра защиты прав потребителей, более 150 клиентов онлайн-магазина самостоятельно обратились в суд, требуя возврата денег. В декабре Роспотребнадзор подал групповой иск к ИП Улановой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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