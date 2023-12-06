Прокуратура оспорит отказ суда арестовать блогершу, подозреваемую в мошенничестве

Прокуратура подала апелляцию на решение Октябрьского районного суда оставить на свободе блогершу Екатерину Уланову и ее мужа, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, от действий фигурантов пострадали не менее 15 человек, общий ущерб – не менее 1,6 млн рублей. Точное количество потерпевших и общая сумма ущерба будут установлены в ходе расследования уголовного дела.

«Согласно позиции прокуратуры, при отказе в удовлетворении ходатайств об избрании в отношении екатеринбурженки и ее супруга меры пресечения в виде заключения под стражу судом были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, а выводы суда, положенные в основу решений, не соответствуют представленным материалам и установленным в судебных заседаниях обстоятельствам», – заявили в прокуратуре.

Как уже писал «Новый День», онлайн-магазин «Уланова-бюро» торговал люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами.

После массовых обращений пострадавших клиентов Улановой в различные надзорные органы ей заинтересовался Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин даже взял на контроль проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.

На прошлой неделе суд Октябрьского района не стал отправлять подозреваемых в СИЗО. Им избрали иную меру пресечения – запрет общаться с потерпевшими и покидать дом с 22:00 до 06:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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