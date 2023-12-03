Блогершу, торговавшую люксом и обманувшую клиентов, оставили на свободе

В Екатеринбурге суд Октябрьского района не стал отправлять под стражу блогершу Екатерину Уланову и ее мужа Алексея, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Им избрали иную меру пресечения – запрет общаться с потерпевшими и покидать дом с 22:00 до 06:00. Хотя следователи просили отправить Улановых в СИЗО.

Как уже писал «Новый День», онлайн-магазин «Уланова-бюро» торговал люксовой косметикой, дорогими фенами, смартфонами. Блогерша обещала выгодные цены, но в результате десятки людей, заплатив деньги, не получали ничего месяцами.

После массовых обращений пострадавших клиентов Улановой в различные надзорные органы блогершей заинтересовался Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин даже взял на контроль проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами стали сама Екатерина Уланова и ее муж Алексей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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