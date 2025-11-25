российское информационное агентство 18+

Вторник, 25 ноября 2025, 15:08 мск

Екатеринбург

Суд решит, продлять ли арест блогерше Улановой

В Екатеринбурге суд решит, продлять ли арест блогерше Екатерине Улановой, которую обвиняют в нескольких сотнях эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ). Текущая мера пресечения избрана до 1 декабря, а 28 ноября суд Верх-Исетского района решит – оставить ли ее в СИЗО или выбрать другую меру.

По версии следствия, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала разнообразные товары – от косметики до бытовой техники – по сниженным ценам, однако в какой-то момент покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось, суммы ущерба оцениваются в миллионы рублей. Пострадавшим пришлось добиваться возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Сычева

