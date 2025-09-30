Суд признал законным арест блогерши Улановой, обвиняемой в мошенничестве

Свердловский облсуд признал законной арест блогерши Екатерины Улановой, которую обвиняют более чем в двух сотнях эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ).

«Адвокат Улановой обжаловал постановление суда первой инстанции, он просил его отменить как незаконное и необоснованное. Однако суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Под стражей Уланова будет находиться по 1 декабря 2025 года», – напомнили в пресс-службе областного суда.

По версии следствия, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала разнообразные товары – от косметики до бытовой техники – по сниженным ценам, однако в какой-то момент покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось, суммы ущерба оцениваются в сотни тысяч рублей. Пострадавшим пришлось добиваться возбуждения уголовного дела.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube