Скандальную блогершу Екатерину Уланову отправили под арест

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения блогеру и предпринимателю Екатерине Улановой с домашнего ареста на заключение под стражу. Она арестована до 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба облсуда, об этом ходатайствовал заместитель начальника СЧ ГСУ МВД России по Свердловской области. Поводом для обращения в суд послужило то, что Уланова нарушила один из ранее установленных судебных запретов.

Как ранее писал «Новый День», по версии обвинения, Уланова открыла интернет-магазин, где продавала элитные товары по сниженным ценам, но покупатели перестали получать заказы. Вернуть деньги им так и не удалось.

Сейчас девушка обвиняется в совершении 215 преступлений по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Блогерше грозит до 10 лет лишения свободы. Когда ее поместили под домашний арест, ей запретили пользоваться интернетом и прочими средствами связи, а также общаться с другими фигурантами дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube