Бизнесмен, обвиняемый в убийстве двух школьниц, останется под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей бизнесмена Андрея Шевнина, который обвиняется в убийстве двух девочек-подростков в 90-е годы. Защита обвиняемого пыталась обжаловать постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга о продлении ареста Шевнину, но безуспешно. Бизнесмен останется в СИЗО по 21 июля.

По версии следствия, Андрей Шевнин и Василий Кузнецов убили двух 13-летних девочек в середине 1994 года. На тот момент им было по 18 лет. Трупы школьниц со следами удушения и колото-резаными ранами нашли рыбаки в водоеме недалеко от Чусовского тракта. Преступление было раскрыто спустя 30 лет. Двух обвиняемых арестовали в октябре 2024 года. По данным полиции, у обоих мужчин уже были судимости по тяжелым статьям. Стоит отметить, что Шевнин за эти 30 лет построил успешный бизнес, а Кузнецов половину жизни провел за решеткой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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