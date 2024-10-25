Суд арестовал бизнесмена, подозреваемого в убийстве школьниц 30-летней давности

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Андрею Шевнину, второму обвиняемому по делу о жестоком убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году. Мужчина заключен под стражу по 22 декабря включительно. Ранее такую же меру пресечения суд избрал для подозреваемого Василия Кузнецова.

По данным сервиса «Контур. Фокус», Андрей Шевнин с 2000-х владел сетью салонов красоты, а с 2022 года зарегистрировал ИП для покупки и продажи собственной недвижимости. Как сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», при задержании предприниматель оказал сопротивление и предлагал взятку в 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили. При обыске дома у него нашли два незарегистрированных карабина, патроны и предмет, похожий на гранату. В суде Шевнин появился с синяками на лице. На вопросы журналистов он не ответил.

Андрей Шевнин и Василий Кузнецов подозреваются в убийстве двух 13-летних девочек в середине 1994 года. На тот момент им было по 18 лет. Трупы школьниц со следами удушения и колото-резаными ранами нашли рыбаки в водоеме недалеко от Чусовского тракта. Преступление было раскрыто спустя 30 лет. Двух обвиняемых задержали 23 октября 2024 года. По данным полиции, у обоих мужчин уже были судимости по тяжелым статьям. В СМИ отмечают, что Шевнин за эти 30 лет стал успешным бизнесменом, а Кузнецов половину жизни провел за решеткой.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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