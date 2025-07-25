Завершено следствие по делу об изнасиловании и убийстве двух девочек в 1994 году

Утверждено обвинительное заключение по делу об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30-летней давности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело в отношении 49-летних Андрея Шевнина и Василия Кузнецова будет направлены в Ленинский районный суд.

Шевнин обвиняется в совершении преступлений по пп. «е», «н» ст. 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору группой лиц», п. 4 ст. 117 УК РФСФР «Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, группой лиц, в отношении малолетней». Кузнецов обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 17, п. «е» ст. 102 УК РСФСР «Пособничество в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, по предварительному сговору».

По версии следствия, 16 октября 1994 года Шевнин и его дядя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заманили в квартиру на ул. Начдива Онуфриева в Екатеринбурге 13-летнюю девочку, изнасиловали и убили ее.

Затем Шевнин вспомнил, что подруга жертвы видела их вместе, и решил избавиться от свидетельницы. Он уговорил общего знакомого, Кузнецова, привести подругу в ту же квартиру. Вторая девочка тоже была изнасилована и убита.

Затем Шевнин и его дядя погрузили трупы девочек в автомобиль «ВАЗ-21053», вывезли их в лес на берегу Чусовского озера и подожгли. Шевнин свою вину в убийстве не признал.

Кузнецов, который привел к убийцам вторую девочку, вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дядя Шевнина все еще находится в розыске.

Как уже писал «Новый День», тела девочек нашли рыбаки 17 октября 1994 года. Преступление было раскрыто только спустя 30 лет. Андрей Шевнин и Василий Кузнецов были задержаны, а затем арестованы в октябре 2024 года. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, оба фигуранта имеют криминальное прошлое: у одного судимости по ст. 119 УК РСФСР «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости», ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», а у второго – по ст. 119 УК РСФСР и ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго – в парке отдыха», – отметил полковник Горелых.

В СМИ отмечают, что Шевнин за эти 30 лет стал успешным бизнесменом, а Кузнецов половину жизни провел за решеткой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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