Силовики раскрыли некоторые подробности убийства двух девочек в 1994 году (ФОТО)

В Екатеринбурге двум 48-летним мужчинам предъявлено обвинение в жестоком убийстве двух девочек, совершенном еще в 1994 году.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в прошлые годы установить подозреваемых не представилось возможным, но работа по делу продолжалась.

«Осенью 2024 года удалось установить двух фигурантов, которые на сегодняшний день являются жителями Екатеринбурга, каждый из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляются допросы, проверки показаний на месте, обыски, анализируется необходимая характеризующая документация, назначен ряд дополнительных судебных экспертиз, выполняются иные запланированные процессуальные действия», – рассказал Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что оба фигуранта имеют криминальное прошлое: у одного судимости по ст. 119 УК РСФСР «Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости», ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», а у второго – по ст. 119 УК РСФСР и ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

«Задержали подозреваемых 23 октября 2024 года сотрудники полиции из подразделения госзащиты свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Одного из них взяли по месту жительства, а второго – в парке отдыха. На данном этапе разбирательства этой жуткой криминальной истории рассказывать все подробности жестокой расправы середины 90-х нецелесообразно, дабы не навредить процессу неотвратимости наказания. Но к деталям мы обязательно вернемся», – отметил полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня один из обвиняемых был отправлен под арест на два месяца.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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