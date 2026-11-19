В Екатеринбурге вынесен приговор бизнесмену Андрею Шевнину. Его признали виновным в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц. Преступление было совершено в 1994 году. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство. От наказания за изнасилование Шевнин освобожден за истечением срока давности.

Преступления, за которые бизнесмен отправится за решетку, произошли в ночь на 17 октября. Одну из девочек, 13-летнюю Наташу тогда еще 18-летний Шевнин уже знал и вступал с ней в интимные отношения. И Наташа, и ее подруга Катя, тоже 13-летняя школьница, были из неблагополучных семей, общались с ребятами старше себя в компании, где подростки употребляли алкоголь, наркотики, занимались мелким криминалом вроде краж. В такой компании Шевнин и нашел Наташу. В один из дней он и его друг, тоже 18-летний парень, Василий Кузнецов взяли девочку кататься на машине. После привезли ее к 30-летнему дяде одного из приятелей, напоили и изнасиловали. Потом – убили. Следователи предполагают, что с девочкой случился конфликт, и парни решили ее устранить.

Но они знали, что Катя, подружка убитой, в курсе, с кем и где проводит время Наташа. Поэтому ее выманили, также привезли к дяде, напоили, изнасиловали и убили. Тела девочек подожгли и выбросили за городом, неподалеку от Чусовского озера. Страшную находку сделали рыбаки в тот же день. Подозреваемых, Шевнина и Кузнецова, быстро нашли. Обнаружились и другие жертвы этих педофилов – оказалось, Катя и Наташа были не единственными несовершеннолетними, с которыми те вступали в половую связь. В итоге оба отправились в колонию, но не за убийство 13-летних школьниц, а за преступления против половой неприкосновенности других несовершеннолетних, а дело о смерти Наташи и Кати ушло в архив.

Расследование возобновили 30 лет спустя, когда следком занялся раскрытием тяжких преступлений прошлых лет. Новые технологии, включая ДНК-экспертизу, позволяют раскрывать преступления, по которым прежде было сложно найти доказательства. Так в октябре 2024-го были задержаны и Кузнецов, и Шевнин. Оказалось, что первый провел половину жизни за решеткой, а второй женился и стал вполне успешным бизнесменом. При задержании Шевнин оказал сопротивление силовикам, а также пытался дать взятку в 50 млн рублей. Позднее он и его адвокат пытались подкупить свидетеля по делу, чтобы изменить ход расследования, однако защитника уличили и также отправили под суд, отпираться он не стал и пошел на сделку со следствием. Как и Кузнецов, принимавший участие в изнасилованиях и убийствах в 1994 году. Он сдал своего приятеля, и суд разрешил ему отправиться в зону СВО вместо наказания – через 11 месяцев Кузнецов был убит.

Шевнин также просил отпустить его в зону СВО, однако ему в этом отказали. Свою вину в изнасиловании и убийстве школьниц 30 лет назад он так и не признал.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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